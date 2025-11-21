Hombre irá a juicio por mortal asalto dentro de una vivienda en Limón

Un hombre de apellido Calderón irá a juicio por ser el principal sospechoso de cometer un violento crimen dentro de una vivienda en Cielo Amarillo, en Limón, la madrugada del 21 de diciembre del 2020.

El debate iniciará a las 7:30 a. m. del 24 de noviembre en el Tribunal Penal de Limón, por el presunto delito de homicidio en perjuicio de un hombre identificado con el apellido Castillo.

Los hechos que se le imputan ocurrieron durante la madrugada. De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado ingresó a la vivienda de Castillo y, en apariencia, una vez dentro del inmueble entró a la habitación donde dormía la víctima.

“De forma sorpresiva, mediante la utilización de un arma blanca tipo cuchillo, acometió contra el agraviado en al menos 18 ocasiones”, detalló el Poder Judicial.

Se presume que Calderón hirió a Castillo en varias partes del cuerpo, provocándole la muerte en el sitio. Luego de cometer el asesinato, el presunto atacante sustrajo de la vivienda un reloj, un amplificador, una tarjeta de débito y otros documentos propiedad de Castillo.

El sospechoso huyó, pero fue detenido nueve días después cuando acudió a interponer una denuncia por una supuesta agresión con arma de fuego en su contra.

Calderón denunció que fue interceptado por dos hombres que le dispararon en varias ocasiones; sin embargo, en ese momento figuraba como el principal sospechoso del crimen en Cielo Amarillo, por lo que agentes del Organismo de Investigación Judicial de Limón lo arrestaron en el lugar.