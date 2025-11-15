Sucesos

Hombre herido por arma de fuego en Siquirres: OIJ aclara detalles del caso

El hecho ocurrió la noche del viernes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Balean a un hombre dentro de una vivienda en Siquirres de Limón.
Balean a un hombre dentro de una vivienda en Siquirres de Limón. (Reiner Montero/Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ataque armadoSiquirresheridoArma de fuego
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.