Hombre herido por arma de fuego en Siquirres: OIJ aclara detalles del caso

Balean a un hombre dentro de una vivienda en Siquirres de Limón.

La noche del viernes, un hombre identificado con el apellido Ureña, de 58 años, recibió un disparo en la parte trasera del cuello en Siquirres.

Tras el ataque, vecinos reportaron que sujetos armados habían ingresado a una vivienda para atentar contra el hombre; sin embargo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron de forma preliminar que los hechos habrían ocurrido en vía pública.

Después de recibir el disparo, Ureña fue trasladado de emergencia al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres y posteriormente llevado al Hospital Tony Facio, en Limón.

A unos 20 metros del lugar donde ocurrieron los hechos, agentes judiciales encontraron una bicicleta y un bulto que, en apariencia, pertenecen a la víctima.

Por el momento, se desconocen los detalles que motivaron el ataque armado. El OIJ inició las pesquisas para esclarecer el caso y dar con los sospechosos de ejecutar el ataque.