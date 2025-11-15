Irrumpen en casa y le disparan: hombre es trasladado a centro médico

Balean a un hombre dentro de una vivienda en Siquirres de Limón.

Un hombre de 54 años resultó herido la noche de este viernes, luego de ser atacado con arma de fuego dentro de una vivienda en el precario Siquirritos, Siquirres de Limón.

Según datos preliminares, varios hombres habrían llegado al lugar en un vehículo e irrumpieron en la sala de la vivienda donde se encontraba la víctima, le dispararon y huyeron de la escena.

La víctima fue estabilizada en el sitio y trasladado de inmediato al Centro de Atención Integral para la Salud de Siquirres.

Se desconoce el móvil del suceso.