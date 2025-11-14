Cruz Roja descarta tercera persona dentro del vehículo accidentado en la catarata de La Paz

La Cruz Roja descartó que una tercera persona estuviera involucrada en el accidente en la catarata de La Paz.

La Cruz Roja Costarricense descartó que una tercera persona estuviera involucrada en un vehículo que cayó la tarde de este jueves en la catarata La Paz, en la ruta 126 que conecta Vara Blanca de Heredia con San Miguel de Sarapiquí, Alajuela.

Los dos jóvenes que viajaban en el carro fueron trasladados a un centro médico, tras lograr salir por sus propios medios y recibir ayuda de transeúntes que pasaban por la zona.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría perdido el control en la curva que da acceso al puente bailey ubicado junto a la catarata.

Accidente en la catarata de La Paz

Al lugar se desplazaron varias unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos tras recibir las alertas.