Vehículo cae en catarata La Paz; una persona permanece dentro del carro.

Un vehículo cayó la tarde de este jueves en la catarata La Paz, en la ruta 126 que conecta Varablanca de Heredia con San Miguel de Sarapiquí de Alajuela, dejando al menos una persona atrapada dentro de la estructura.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que desplazó a varias unidades al sitio tras recibir reportes sobre el incidente.

“Despachamos dos unidades. Cuando llegó la primera, identificó a dos pacientes fuera del vehículo y nos informaron que dentro había una persona más. En este momento estamos enviando más recursos”, explicó Ricardo Arias, vocero de prensa de la institución.

Accidente en la catarata de La Paz

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría perdido el control en la curva que da acceso al puente bailey ubicado junto a la catarata.

Los dos jóvenes que lograron salir por sus propios medios fueron auxiliados por personas que transitaban por la zona, mientras que equipos de rescate trabajan en la atención de la persona que permanece dentro del carro.

Noticia en desarrollo