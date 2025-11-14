Sucesos

Accidente en catarata de La Paz: dos jóvenes sobreviven a caída de carro; vea los videos

Cruz Roja trata de determinar si hay una tercera persona atrapada dentro del vehículo que cayó en la catarata La Paz

Por Sebastián Sánchez
Dos personas cayeron con un vehículo en la catarata La Paz.
Dos personas cayeron con un vehículo en la catarata La Paz.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

