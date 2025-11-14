Accidente en catarata de La Paz: dos jóvenes sobreviven a caída de carro; vea los videos

Dos personas cayeron con un vehículo en la catarata La Paz.

La Cruz Roja informó de que las dos personas que cayeron en un carro a la catarata de La Paz fueron atendidas en el lugar y trasladados en condición urgente a un centro médico.

Los cruzrojistas buscan confirmar si hay una tercera persona atrapada dentro del vehículo.

Accidente en la catarata de La Paz

“Despachamos dos unidades. Cuando llegó la primera, identificó a dos pacientes fuera del vehículo y nos informaron que dentro había una persona más. En este momento estamos enviando más recursos”, explicó Ricardo Arias, vocero de prensa de la institución.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría perdido el control en la curva que da acceso al puente bailey ubicado junto a la catarata.

El incidente se dio en la ruta 126 que conecta Varablanca de Heredia con San Miguel de Sarapiquí de Alajuela.

Las labores de búsqueda y verificación continúan en la zona.