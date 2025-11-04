Hombre atacó con arma blanca a su expareja pese a tener medidas de protección. Le dictan un año de prisión preventiva.

Un hombre fue enviado a prisión preventiva por un año, luego de ser detenido como sospechoso de agredir con un objeto punzocortante a su expareja, pese a que tenía medidas de protección vigentes.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 1.º de noviembre, cuando, tras amenazarla por teléfono, el imputado aparentemente se presentó en la vivienda de la víctima y la atacó en el rostro, oídos, cabeza, cuello y brazos. Durante la agresión, la mujer logró pedir ayuda a familiares, quienes acudieron a auxiliarla.

A solicitud de la Unidad de Género de la Fiscalía de Puntarenas, el Juzgado Penal de esa localidad impuso la medida cautelar mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de tentativa de femicidio, incumplimiento de medidas de protección, daño patrimonial y amenazas contra una mujer.

Antecedentes

De acuerdo con la prueba recopilada hasta el momento, la víctima y el sospechoso mantuvieron una relación de seis años, de la cual nació un hijo. Sin embargo, se separaron hace seis meses debido a agresiones psicológicas en perjuicio de la mujer.

Tras la ruptura, la víctima obtuvo medidas de protección que prohibían al hombre agredirla de cualquier forma, ingresar a su vivienda o acercarse a menos de 300 metros.

Pese a ello, el pasado 29 de setiembre el sujeto presuntamente la amenazó y le quebró el teléfono celular. Un mes después, habría vuelto a incumplir las medidas al contactarla telefónicamente y ofenderla verbalmente, previo al ataque ocurrido el 1.º de noviembre.