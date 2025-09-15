Hombre fue alcanzado por rayo en Guanacaste

La Cruz Roja atendió a un hombre que fue impactado por un rayo en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre fue alcanzado por un rayo, la tarde de este domingo 14 de setiembre, en Carrillo, Filadelfia, Guanacaste.

Alejandro Molina, Coordinador de Operativo Nacional de la Cruz Roja, informó que tras recibir el llamado de emergencia atendieron a la persona y la trasladaron a un centro médico en condición crítica.

Hasta ahora no ha trascendido la edad ni la identidad del hombre. Tampoco se sabe qué se encontraba haciendo al momento del impacto.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que condiciones inestables en todo el país ocasionarían un aumento en la nubosidad y lluvias con tormenta eléctrica este 14 de setiembre, en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe.

