¿Qué ocurrió en Aguas Zarcas? Hombre de 50 años sobrevivió a un rayo

Víctima fue trasladado en condición crítica a un centro de salud. Lea los detalles

Por Cristian Mora
Un hombre de 50 años fue alcanzado por un rayo en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela. La Cruz Roja confirmó que presentaba lesiones graves. (Cruz Roja)







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

