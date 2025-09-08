¿Qué ocurrió en Aguas Zarcas? Hombre de 50 años sobrevivió a un rayo

Un hombre de 50 años fue alcanzado por un rayo en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela. La Cruz Roja confirmó que presentaba lesiones graves.

Un hombre de 50 años resultó herido la tarde de este lunes tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo, en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó cerca de las 3:30 p. m.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al hombre con quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza y la espalda.

Minyar Collado, vocero de la institución, confirmó que la víctima fue trasladada en condición crítica hasta el centro médico de Aguas Zarcas.