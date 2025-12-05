Hombre fallece por múltiples impactos de bala en Los Chiles

La Cruz Roja envió una unidad al recibir alerta. Al llegar al lugar, en Los Chiles, declaró sin vida a hombre. (imagen ilustrativa). Foto:

Un hombre adulto murió la madrugada de este viernes, tras recibir varios impactos de bala en Los Chiles, Alajuela, según informó la Cruz Roja Costarricense.

El ataque fue reportado a la 1:19 a. m. y de acuerdo con el registro preliminar de la institución, al llegar al sitio, la unidad básica que atendió la emergencia encontró al hombre sin signos de vida, producto de las heridas por arma de fuego.

Las circunstancias del ataque, así como la identidad de la víctima, permanecen bajo investigación.

Las autoridades policiales se hicieron cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.