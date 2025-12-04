Gemelo de 16 años herido en tiroteo en Oreamuno continúa internado; hospital detalla su estado de salud

Un adolescente de 16 años fue asesinado en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, cuando estaba junto a su hermano gemelo.

Un ataque armado ocurrido la noche del martes en Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago, dejó un menor de 16 años fallecido en vía pública y a su hermano gemelo gravemente herido.

El incidente se registró alrededor de las 7:50 p. m. Según versiones preliminares, dos personas que viajaban en motocicleta se acercaron y dispararon contra dos jóvenes que estaban en la acera.

El menor que resultó herido fue llevado en ambulancia al Hospital Max Peralta, en Cartago, y desde entonces permanece internado en el centro médico.

El departamento de prensa del hospital informó a La Nación que el menor se encuentra estable en la unidad de cirugía de hombres, en proceso de recuperación.

Tras el ataque, los vecinos de Vista Hermosa elevaron un grito desesperado a las autoridades para que les brinden mayor protección tras una seguidilla de eventos violentos.

En una misiva aseguraron que “Vista Hermosa se ha convertido en tierra de nadie. Las balaceras constantes, la presencia de búnkeres por todos lados, la circulación de delincuentes que se burlan de la ley y el terror que vivimos día tras día nos tienen sumidos en un miedo que ya no se puede tolerar”.

Pese a que es una urbanización de clase media conformada en su gran mayoría por gente trabajadora, los vecinos alegan que recientemente han llegado foráneos, algunos vinculados a grupos dedicados a la venta de drogas, incluida una banda conocida como Los Maruja.