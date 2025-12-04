Sucesos

Gemelo de 16 años herido en tiroteo en Oreamuno continúa internado; hospital detalla su estado de salud

El ataque armado ocurrió la noche del martes

Por Natalia Vargas
Un adolescente de 16 años fue asesinado en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, cuando estaba junto a su hermano gemelo.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, cuando estaba junto a su hermano gemelo. (Foto: Keyna C/Foto: Keyna Calderón)







