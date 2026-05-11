Sucesos

Hombre explotaba sexualmente a su pareja para pagar deudas por droga; Tribunal dicta condena

El Tribunal Penal de Liberia impuso 16 años de cárcel a un hombre de apellidos Obando Alvarado por someter a su pareja a servidumbre sexual

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Por Yucsiany Salazar
Un hombre pasará 16 años en prisión por explotar sexualmente a su pareja. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







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CondenaExplotación sexualFiscalíaTribunalLiberia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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