Hombre explotaba sexualmente a su pareja para pagar deudas por droga; Tribunal dicta condena

Un hombre pasará 16 años en prisión por explotar sexualmente a su pareja. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos Obando Alvarado fue condenado a 16 años de prisión por explotar sexualmente a su pareja sentimental con el propósito de pagar deudas por consumo de drogas.

Los hechos juzgados ocurrieron durante un periodo de dos años, entre 2014 y 2016, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público.

Según consta en publicaciones de La Nación, Obando fue capturado hasta el 2024, en Liberia, Guanacaste, por parte de oficiales de la Policía Profesional de Migración, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

La investigación judicial demostró que el sentenciado obligaba a la mujer a realizar actos de índole sexual para cancelar los montos adeudados a proveedores de estupefacientes, manteniendo a la víctima bajo una dinámica de servidumbre sexual.

Tras la comprobación de los cargos, el Tribunal Penal de Liberia dictó la sentencia condenatoria.

“Las diligencias del caso se realizaron en conjunto con la Policía Profesional de Migración, bajo el expediente 19-000037-1321-PE”, informó el Ministerio Público.

La prostitución forzada surge cuando la persona víctima es manipulada u obligada a ejecutar actos que involucran su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de otras personas, según la legislación vigente (Ley N.° 9095) del 2012.

Apenas la semana pasada, una mujer conocida como “Anita” fue sentenciada a seis años de prisión, tras comprobarse que explotaba sexualmente a mujeres costarricenses y nicaragüenses en condición de vulnerabilidad que vivían en una pensión ubicada en San José.

La condena fue dictada contra una mujer de apellidos Calderón Bertrán, luego del juicio realizado en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial.