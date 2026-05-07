Aprovechaba deudas y necesidad económica: condenan a mujer por explotar sexualmente a jefas de hogar en San José

Al menos cuatro mujeres fueron víctimas de explotación sexual en una pensión en San José. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer conocida como “Anita” fue sentenciada a seis años de prisión, tras comprobarse que explotaba sexualmente a mujeres costarricenses y nicaragüenses en condición de vulnerabilidad que vivían en una pensión ubicada en San José.

La condena fue dictada contra una mujer de apellidos Calderón Bertrán, luego del juicio realizado en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, la ahora sentenciada se aprovechaba de que las víctimas eran jefas de hogar, tenían hijos y enfrentaban problemas económicos y deudas.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y octubre de 2024 en la pensión Siboney, donde, según acreditó el Ministerio Público, cuatro mujeres fueron sometidas a explotación sexual.

La investigación determinó que Calderón imponía condiciones a las víctimas para brindar servicios sexuales, controlaba los cobros y amenazaba con despedirlas si no seguían sus instrucciones.

La Fiscalía señaló, además, que la mujer mantenía un ambiente de control y sometimiento sobre las afectadas.

El Tribunal dictó la sentencia por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El caso se tramitó bajo el expediente 24-00007-1321-PE.