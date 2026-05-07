Sucesos

Aprovechaba deudas y necesidad económica: condenan a mujer por explotar sexualmente a jefas de hogar en San José

Tribunal de San José dictó seis años de cárcel contra la mujer conocida como “Anita”, por trata de personas en una pensión de la capital

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Por Yucsiany Salazar
Trata de Personas fundación Rahab
Al menos cuatro mujeres fueron víctimas de explotación sexual en una pensión en San José. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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