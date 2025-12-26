Hombre es asesinado a puñaladas en barrio San Martín de Nicoya

Operativos en Guápiles, La Rita y Jiménez para detener a los implicados en el homicidio del agente del OIJ Geiner Zamora, atacado el 31 de enero en un bar de Guápiles.

Un hombre identificado con el apellido López, de 39 años, fue asesinado de varias puñaladas la madrugada de este viernes en el barrio San Martín, en Nicoya.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2 a. m. El reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que López fue agredido por dos hombres que lo siguieron por varios metros.

Producto del ataque, el hombre falleció en el lugar y los sospechosos huyeron del sitio.

Agentes de la Policía Judicial acudieron a la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron los restos a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia. El caso permanece en investigación.

En el mismo barrio donde se reportó el homicidio esta madrugada, fueron baleadas dos mujeres la tarde del sábado 20 de diciembre.

Producto del ataque falleció en el sitio una mujer identificada como Leticia Rodríguez, de 40 años, y resultó herida su pareja, una mujer de apellido Álvarez, de 27 años, quien fue llevada en condición crítica al Hospital La Anexión.

Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que las investigaciones del caso apenas comienzan, pero detalló algunas de las hipótesis que analiza la Policía Judicial para esclarecer el móvil del crimen.

De acuerdo con videos e información recibida por las autoridades judiciales, Soto indicó que la pareja llevaba un estilo de vida “significativo” y no se descarta que Rodríguez se dedicara a los préstamos bajo la modalidad conocida como gota a gota, un sistema informal de crédito que se caracteriza por cobros violentos y extorsivos.

El jerarca del OIJ señaló que se indaga si el ataque respondió a un eventual ajuste de cuentas, así como la posibilidad de que las víctimas hubieran recibido amenazas previas.