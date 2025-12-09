Hombre en condición crítica por atropello del tren en Pavas

Cruz Roja atiende un atropello por tren en Pavas mientras Incofer reporta demoras en los servicios de la ruta Belén (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a primera hora de este martes el atropello de una persona por el tren en Pavas, San José.

El incidente se registró cerca de las 5:30 a. m. y requirió la movilización de varios equipos de rescate. El paciente, en condiciones críticas, ya fue trasladado a un centro médico.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) confirmó desde sus redes sociales que la situación afecta la operación de la ruta a Belén, generando retrasos en los primeros servicios de la mañana.

Según el reporte oficial del estado del servicio:

El tren 5:15 a.m. San José–Belén presenta demora en la llegada a su destino .

presenta . El servicio 6:10 a.m. Belén–San José permanece pendiente de salir.

Hasta el momento, no han trascendido detalles adicionales sobre la dinámica del incidente.