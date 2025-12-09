Sucesos

Hombre en condición crítica por atropello del tren en Pavas

Cruz Roja atiende el atropello de una persona por el tren en Pavas. Incofer reporta retrasos y salidas pendientes en la ruta a Belén

Por Juan Fernando Lara Salas
Paso del Tren
Cruz Roja atiende un atropello por tren en Pavas mientras Incofer reporta demoras en los servicios de la ruta Belén (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Alonso Tenorio/Atenorio)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

