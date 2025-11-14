Colisión entre tren y tráiler en Tibás deja 11 heridos y escenas de pánico en Cinco Esquinas

La Cruz Roja Costarricense movilizó siete ambulancias y un vehículo de rescate para atender la colisión de un tráiler contra un tren, ocurrida la mañana de este viernes en Bajo Piuses de Cinco de Tibás, a 200 metros del supermercado Waltmart sobre carretera principal.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron 10 personas en condición estable y una en condición urgente. La atención de la emergencia continúa en desarrollo con aistencia de Bomberos de Costa Rica.

Pasajeros del tren relataron momentos de terror tras el impacto.

Óscar Navarrete, quien viajaba hacia San José, desde Heredia, contó que el maquinista advirtió del peligro segundos antes del choque.

“El maquinista empezó a pitar en Colima y todos sentimos el impacto. El primer vagón se vino para un lado; el conductor y la tripulación salieron golpeados, son dos hombres con uniformes grises y, de repente, el tren se volcó hacia el lado derecho”, narró.

Aseguró que muchas personas en ese vagón salieron expulsadas de sus sillas hacia el otro lado del compartimento; había niños y mujeres golpeados, detalló.

Dijo que empezó el temor y pánico entre las personas porque el furgón fue arrastrado hasta un poste donde se produjo un cortocircuito.

Navarrete dijo que, ante el miedo de que iniciara un incendio por ese cortocircuito, intentó tranquilizar a los pasajeros. Otro joven ayudó también a evacuar el vagón.

“Mi esposa estaba muy nerviosa”, añadió Navarrete, quien iba con María Pérez Mendoza.

Las autoridades mantienen cerrada la zona mientras continúan las labores de rescate, revisión de la estructura ferroviaria y coordinación con otras instituciones.

La causa del choque será determinada por las investigaciones en curso.