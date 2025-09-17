Sucesos

Hombre de 55 años murió atropellado en Naranjo

Autoridades reportaron que víctima de apellido Medina murió después de las 10 p. m. del martes

Por Juan Fernando Lara Salas
Personal de Cruz Roja y Policía de Tránsito atendieron la escena del atropello ocurrido pasadas las 10 p.m. en la vía de acceso a Naranjo. Fotografía:
Personal de Cruz Roja y Policía de Tránsito atendieron la escena del atropello ocurrido pasadas las 10 p.m. en la vía de acceso a Naranjo. Fotografía: (Comunidad Waze C/Cortesía)







