Hombre de 55 años murió atropellado en Naranjo

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de apellido Medina y 55 años la noche de este miércoles en Naranjo (Alajuela), tras ser atropellado por un vehículo.

El hecho se registró pasadas las 10 p. m., según datos proporcionados por la Cruz Roja Costarricense y el OIJ.

Una unidad básica de la institución se desplazó al lugar de los hechos, donde encontraron al peatón con politraumatismo. Pese a la pronta atención, el hombre no presentaba signos vitales.

Según un reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido iba caminando por el centro de la vía pública de acceso entre Naranjo y ruta 1 cuando fue impactado.

El conductor del vehículo dio negativo en una prueba de alcohol en la sangre que se la hizo en la escena.

Las autoridades competentes se hicieron cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

