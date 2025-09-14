Motociclista muere por derrape en Circunvalación

Imagen con fines ilustrativos. Agentes judiciales realizaron dos levantamientos en distintos hospitales. Uno de ellos corresponde a un hombre de 32 años fallecido producto de un accidente de tránsito sobre circunvalación, mientras que otro es un hombre de 47 años que sufrió un atropello sobre la ruta 32.

Un motociclista de 32 años, identificado con el apellido Martínez y de nacionalidad nicaragüense, murió la tarde de este sábado tras derrapar en circunvalación.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aún no se precisa el punto exacto de la ruta donde ocurrió el accidente. La víctima fue trasladada al Hospital México, donde murió horas después a causa de las lesiones.

Agentes judiciales acudieron al centro médico a las 5:30 p. m. para efectuar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial.

Atropello sobre ruta 32

Horas antes, un hombre de 47 años, identificado con el apellido Barrantes, murió también falleció en el Hospital Calderón Guardia tras ser atropellado en la ruta 32.

Según detalló el OIJ, la víctima ingresó al centro médico horas antes del mediodía, pero no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo cerca de la 1 p. m. y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

LEA MÁS: Cuatro personas resultan gravemente heridas en choque sobre ruta a Limón