Motociclista muere por derrape en Circunvalación

Otro hombre también falleció producto de un atropello sobre la ruta 32

Por Arianna Villalobos Solís
Tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
Imagen con fines ilustrativos. Agentes judiciales realizaron dos levantamientos en distintos hospitales. Uno de ellos corresponde a un hombre de 32 años fallecido producto de un accidente de tránsito sobre circunvalación, mientras que otro es un hombre de 47 años que sufrió un atropello sobre la ruta 32.







