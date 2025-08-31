Cuatro personas resultan gravemente heridas en choque sobre ruta a Limón

Bomberos de Costa Rica este domingo en el accidente sobre ruta 32 al momento de atender a uno de los vehículos involucrados. Fotografía:

Un violento accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo sobre ruta 32, que comunica San José con Limón, dejó cuatro personas en condición grave, según confirmaron cuerpos de socorro.

El choque se produjo poco después de las 3 p. m., unos cuatro kilómetros antes del puente sobre el río Sucio, en sentido San José–Limón. De acuerdo con reportes preliminares, la aparente invasión de carril de uno de los automotores provocó la colisión entre un vehículo todoterreno y un automóvil liviano.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja de Heredia, San José y Guápiles. La primera en llegar fue la unidad del comité de San Isidro de Heredia, bajo el mando del paramédico Jorge Rovira.

Rovira informó de que uno de los pacientes, un hombre de 40 años, quedó prensado en la parte trasera de uno de los vehículos y fue liberado por personal de bomberos. El paciente presentaba fracturas graves en sus piernas a causa del impacto.

Otros dos heridos fueron trasladados en condición delicada a hospitales de San José y Heredia, mientras que un cuarto paciente fue estabilizado en la ambulancia y se encuentra en proceso de traslado a un centro médico.

Según la coordinación de Bomberos, los cuatro pacientes permanecen en estado grave.

Uno de los vehículos involucrados terminó incrustado en un desagüe fuera de la vía, lo que dejó a sus ocupantes con las lesiones más severas.

Las autoridades de tránsito investigan las causas exactas del accidente.