Cruz Roja rescata a niña de año y medio atrapada por un alud

Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó al Hospital Nacional de Niños a una niña de 18 meses quien estuvo atrapada durante 20 minutos por un alud en Curridabat.

Una niña de año y medio fue rescatada por socorristas de la Cruz Roja luego de caer a una fosa de entre cuatro y cinco metros de profundidad.

La Benemérita atendió el caso a eso de las 2:50 p. m., en un parque infantil del cantón de Curridabat, que se ubica frente al sitio conocido como las embajadas.

La menor estuvo atrapada durante 20 minutos por un pequeño alud, hasta que fue extraída de la cavidad. Se desconoce la razón por la que la pequeña cayó en el sitio.

‘Hemos logrado la extracción de la menor y en este momento se traslada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños. La menor tenía tierra en su boca’, reportó la Cruz Roja.

Para la atención de la emergencia fueron desplazadas al sitio una ambulancia de atención básica, otra unidad avanzada y personal especializado de rescate.