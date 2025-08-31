Sucesos

Cruz Roja rescata a niña de año y medio atrapada por un alud

Hecho ocurrió la tarde del domingo en Curridabat

Por Christian Montero
Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó al Hospital Nacional de Niños a una niña de 18 meses quien estuvo atrapada durante 20 minutos por un alud en Curridabat.







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

