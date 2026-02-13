Hombre de 33 años, alias Cadaverín, fue asesinado a balazos en Garabito de Aguas Zarcas

Víctima fue atacada en su vivienda por dos sujetos en motocicleta la madrugada de este viernes en Garabito de Aguas Zarcas, luego de una discusión previa en un bar; el caso es investigado por el OIJ y no hay detenidos.

Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en el sector de Garabito, distrito de Aguas Zarcas, cantón de San Carlos.

El homicidio ocurrió alrededor de las 3:07 a. m., a unos 800 metros al sur de la escuela de la localidad. La víctima fue identificada como José Miguel Rojas Gómez, conocido con el alias de Cadaverín.

De acuerdo con información preliminar, el hombre presentaba al menos cuatro impactos de bala en el abdomen y el tórax, heridas que le causaron la muerte en el sitio.

Según trascendió, minutos antes del ataque Rojas Gómez habría sostenido una discusión con dos personas dentro de un bar en el centro de Aguas Zarcas. Posteriormente, el hombre se retiró del lugar con rumbo a su vivienda.

Poco después, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta el sitio donde se encontraba la víctima y le dispararon en varias ocasiones , para luego darse a la fuga.

Las autoridades confirmaron que Rojas Gómez registraba antecedentes policiales por amenazas, violencia contra la mujer, hurto y agresión con arma.

El caso quedó a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.