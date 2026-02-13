Sucesos

Hombre de 33 años, alias Cadaverín, fue asesinado a balazos en Garabito de Aguas Zarcas

Víctima fue atacada por dos sujetos en motocicleta esta madrugada luego de una discusión previa en un bar; OIJ investiga y no hay detenidos

EscucharEscuchar
Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Víctima fue atacada en su vivienda por dos sujetos en motocicleta la madrugada de este viernes en Garabito de Aguas Zarcas, luego de una discusión previa en un bar; el caso es investigado por el OIJ y no hay detenidos.
Víctima fue atacada en su vivienda por dos sujetos en motocicleta la madrugada de este viernes en Garabito de Aguas Zarcas, luego de una discusión previa en un bar; el caso es investigado por el OIJ y no hay detenidos. (Édgar Chinchilla/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio en Aguas ZarcasHombre asesinado en San CarlosBalacera en Aguas ZarcasCadaverínCrimen en Garabito
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.