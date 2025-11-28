Hombre cumplirá 15 años de cárcel tras sustraer ¢630.000 y una botella de ron en tres asaltos

Un hombre que sustrajo ¢630.000 y una botella de ron en tres asaltos deberá ir 15 años a la cárcel, informó este viernes el Ministerio Público.

El sujeto, de apellido Gaitán, admitió haber cometido los hechos el 16, 19 y 22 de diciembre del 2024, en dos supermercados y en una licorera, ubicados en Santa Bárbara de Heredia. Se sometió a un procedimiento especial abreviado, para evitar la etapa de juicio.

Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía de San Joaquín de Flores, Gaitán confirmó que usó un cuchillo y amenazó a los dependientes para cometer los delitos.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, Gaitán debe continuar en prisión preventiva por seis meses más.