Sucesos

Hombre cumplirá 15 años de cárcel tras sustraer ¢630.000 y una botella de ron en tres asaltos

Imputado admitió haber cometido los hechos el 16, 19 y 22 de diciembre del 2024 en Santa Bárbara

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Esposado
Esposado







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsaltoMinisterio PúblicoSanta Bárbara
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.