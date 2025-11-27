Banda de encapuchados asalta casas vuelve a atacar, esta vez en Sarapiquí

Este es el camión robado este miércoles en Sarapiquí.

Una peligrosa banda dedicada a asaltar viviendas en zonas rurales volvió a actuar, esta vez en una finca ubicada en Chilamate de Sarapiquí.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles, alrededor de las 10 p. m. De acuerdo con el reporte preliminar, entre cinco y siete sujetos armados y encapuchados ingresaron a la propiedad, donde permanecieron durante varias horas.

En ese tiempo amordazaron a las personas que se encontraban en la vivienda y revisaron toda la casa.

Los delincuentes sustrajeron un vehículo liviano, un camión, un cuadraciclo, una motosierra, una motoguadaña, un cilindro de gas, víveres, un casco y hasta un router, entre otras cosas.

Las autoridades investigan si este caso estaría relacionado con otros asaltos similares ocurridos recientemente en la zona.

Cualquier información que ayude a dar con los responsables puede reportarse al 7171-2043.