Policía encuentra a familia amordazada en su vivienda

Dos hombres que llevaban pertenencias de las víctimas fueron detenidos durante la mañana

Por Natalia Vargas y Corresponsal: Edgar Chinchilla
Detenidos por asalto en Río Cuarto
Dos hombre de apellidos Venegas y Wilson, serían los responsables de violento asalto a una vivienda en Río Cuarto. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







Natalia Vargas

