Policía encuentra a familia amordazada en su vivienda

Dos hombre de apellidos Venegas y Wilson, serían los responsables de violento asalto a una vivienda en Río Cuarto.

Oficiales de la Fuerza Pública hallaron a dos menores de edad y dos adultos amordazados dentro de una vivienda en Santa Rita de Río Cuarto, la madrugada de este sábado.

Los hechos ocurrieron a las 12:45 a. m., cuando vecinos alertaron de que algo sucedía dentro de la casa. A la llegada de los oficiales, la vivienda estaba desordenada y, en el garaje, los delincuentes ya habían cargado dos vehículos con bienes y pertenencias de la familia, con los que pretendían escapar.

Los oficiales custodiaron la vivienda y cerraron varias carreteras en el sector del Tigre de Sarapiquí. El operativo permitió interceptar una motocicleta con dos hombres a bordo.

Los detenidos fueron identificados como de apellidos Venegas y Wilson, ambos vecinos de Sarapiquí y con antecedentes policiales por robo.

Los oficiales kes decomisaron dos celulares y una billetera pertenecientes a las víctimas, así como un revólver calibre 22 que portaban dentro de un bolso.

Ambos fueron trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, donde quedaron a la orden de las autoridades competentes.