Sucesos

Hombre asesinado en Purral a finales de abril había denunciado allanamiento ilegal a su casa hace un mes

Un cámara captó asesinato ocurrido a las 11:00 p. m.

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Por Christian Montero
El homicidio de Jorge Antonio Morales Thomas, de 24 años, ocurrido en Purral de Goicoechea, quedó registrado en una cámara de vigilancia.
El homicidio de Jorge Antonio Morales Thomas, de 24 años, ocurrido en Purral de Goicoechea, quedó registrado en una cámara de vigilancia. (Foto: captura de panta/Foto: captura de pantalla)







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Homicidio PurralDenuncia allanamiento ilegal
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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