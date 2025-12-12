Hombre acusado de apuñalar 23 veces a un taxista informal será juzgado en Grecia

La víctima fue atacada en el asiento de su propio vehículo, en una zona remota de Grecia, Alajuela. (Imagen con fines ilustrativos)

El principal sospechoso de planear y ejecutar el violento homicidio de un taxista informal en Tacares, Grecia, enfrentará la justicia un año después de que se reportó el crimen.

Se trata de un hombre de apellido Soto, quien, junto a otra persona, en apariencia, ideó un plan para asesinar a un sujeto identificado como Gutiérrez.

Ambos planearon persuadir a la víctima para que los trasladara desde San Ramón, a bordo de su vehículo, hasta Tacares, en Grecia. Allí, en un lugar alejado y remoto, acordaron que sería el sitio donde acabarían con su vida para robarle sus bienes.

Según informó el Poder Judicial, la mañana del 21 de noviembre del 2024, los sospechosos decidieron llevar a cabo el plan delictivo. Se presume que Soto contactó a Gutiérrez haciéndole creer que requería un servicio de transporte.

Gutiérrez, convencido por los hombres, se trasladó con ellos hasta Tacares y, en apariencia, una vez en el sitio, los sujetos lograron que se detuviera a un lado de la vía pública.

“Aprovechándose de que el agraviado se encontraba en el asiento del conductor, de espaldas, incapacitado de poder repeler cualquier agresión, y para apoderarse de sus bienes, los hombres con gran ensañamiento procedieron con el uso de armas blancas, tipo cuchillos, a propinarle aproximadamente 23 heridas”, se lee en el reporte emitido por el Poder Judicial.

Gutiérrez recibió puñaladas en el tórax, en su espalda y extremidades. Producto de las lesiones falleció en el lugar.

Aparentemente, una vez que los perpetradores corroboraron la muerte del hombre, dejaron el cuerpo en un callejón, le sustrajeron su celular y huyeron del sitio a bordo del vehículo de la víctima.

Por el presunto delito de homicidio, Soto deberá acudir al Tribunal Penal de Grecia el 17 de diciembre a las 7:30 a.m.