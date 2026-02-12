En medio de temperaturas inéditas en 30 años, se reporta una muerte por hipotermia en San José

El hombre, de entre 40 y 50 años, fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios, donde falleció horas después por complicaciones asociadas a hipotermia. Este caso ocurre en días en que el país registró las temperaturas más bajas.

Un hombre de entre 40 y 50 años, en condición de calle, falleció por hipotermia, según confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con Miguel Ángel Villalobos, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios, el caso se registró el domingo 1.º de febrero, luego de que transeúntes alertaran a los cuerpos de emergencia al observar al hombre en mal estado.

La Cruz Roja Costarricense lo trasladó al centro médico, donde se confirmó que presentaba una temperatura corporal baja compatible con hipotermia.

“Se le iniciaron todos los tratamientos adecuados para este tipo de casos después de haber documentado una temperatura corporal baja, sin embargo, desgraciadamente pocas horas después el paciente tuvo complicaciones del ritmo cardíaco y terminó falleciendo acá en el hospital”, explicó Villalobos.

Frente frío provocó temperaturas más bajas en San José

El fallecimiento ocurrió cuando se han registrado bajas temperaturas en la capital. El domingo 1°. de febrero el territorio nacional estuvo bajo la influencia del empuje frío N°. 13. Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para ese día se anticipaban vientos fuertes y temperaturas entre 15,9 °C y 21 °C.

En la mañana del lunes 2 de febrero, el IMN confirmó que San José tuvo la temperatura mínima más baja en 30 años. La estación Aranjuez-IMN, ubicada en el Valle Central, reportó 12,2 °C, lo que superó marcas registradas durante el mes de febrero en la capital.