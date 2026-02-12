Sucesos

En medio de temperaturas inéditas en 30 años, se reporta una muerte por hipotermia en San José

Hombre en condición de calle murió por hipotermia en San José tras ingresar al Hospital San Juan de Dios con temperatura corporal baja.

Por Yucsiany Salazar
Clima, neblina y frío en Cartago
El hombre, de entre 40 y 50 años, fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios, donde falleció horas después por complicaciones asociadas a hipotermia. Este caso ocurre en días en que el país registró las temperaturas más bajas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

