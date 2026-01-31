Empuje frío N.° 13 traerá lluvias, frío y ráfagas de viento este domingo en Costa Rica

El empuje frío N.° 13 generará lluvias, ráfagas de viento y ambiente fresco en varias regiones del país este domingo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que el empuje frío N.° 13 afectará las condiciones del tiempo este domingo 1.º de febrero en gran parte de Costa Rica. Este fenómeno provocará descenso en las temperaturas, fuertes vientos y lluvias, especialmente en las regiones del Caribe, zona norte y áreas montañosas del Valle Central.

Desde la madrugada se observará un aumento en la nubosidad y un ambiente fresco en sectores del centro y norte del territorio nacional.

Valle Central

Se anticiparon cielos nublados, vientos fuertes y lluvias ocasionales en las montañas. En San José, se espera una mínima de 15,9 °C y una máxima de 21 °C. Cartago registrará una mínima de 14,2 °C, mientras que Heredia tendrá una máxima de 27,6 °C.

Pacífico Norte

Predominarán los vientos intensos y cielos despejados, sin lluvias previstas. Liberia alcanzará los 32,1 °C, al igual que Nicoya y Puntarenas, con mínimas de 20,1 °C y 21 °C respectivamente. Bagaces registrará una mínima de 23 °C.

Pacífico Central

El cielo permanecerá parcialmente nublado y con vientos constantes durante el día. No se anticipan lluvias. Parrita presentará una mínima de 14 °C y una máxima de 32 °C.

Pacífico Sur

Las condiciones serán similares, con nubosidad parcial y sin precipitaciones. Golfito se mantendrá caluroso, con una mínima de 21,6 °C y una máxima de 33,1 °C. Isla del Coco tendrá valores entre los 21,9 °C y los 32,4 °C.

Caribe Norte

Esta zona será de las más afectadas por el empuje frío. Se esperan lluvias constantes, nublados y viento fuerte durante todo el día. En Guápiles, la temperatura descenderá a 18,8 °C en la madrugada y alcanzará los 26,9 °C en la tarde. Tortuguero también presentará una máxima de 26,2 °C.

Caribe Sur

Limón y Sixaola tendrán condiciones lluviosas durante todo el día, con ráfagas de viento. La temperatura mínima será de 19,2 °C y la máxima de 26,2 °C.

Zona norte

El IMN pronosticó lluvias intermitentes, nubosidad y vientos intensos. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 24,6 °C. Upala alcanzará los 27,2 °C y Sarapiquí los 25,9 °C.

El empuje frío N.° 13 también favorecerá que la nubosidad y las lluvias alcancen el Valle Central y zonas elevadas del país, provocando un ambiente más fresco y ventoso en buena parte del territorio.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:42 p. m. La luna llena aparecerá a las 5:43 p. m., y se ocultará a las 5:44 a. m. del lunes.