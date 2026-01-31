Madrugada fría en Costa Rica: IMN registra temperaturas de hasta 2,7 °C

El IMN informó mínimas de hasta 2,7 °C en el país durante la madrugada del 31 de enero, con mayor impacto en zonas altas y condiciones frías generalizadas.

Durante la madrugada del sábado 31 de enero del 2026, Costa Rica registró temperaturas mínimas con valores que descendieron hasta los 2,7 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más bajo se presentó en Cerro de la Muerte, en la región Pacífico Sur, donde el termómetro marcó 2,7 °C. Le siguieron zonas montañosas del Caribe Sur, como el volcán Irazú, con 4,1 °C, y el volcán Turrialba, con 5,4 °C, lo que confirma el impacto de las condiciones atmosféricas frías sobre las partes altas del país.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron mínimas por debajo de los 12 °C. Entre ellas destacaron Rancho Redondo de Goicoechea, con 11,1 °C; La Unión de Cartago, con 11,6 °C, y Laguna Fraijanes, con 11,8 °C.

Otras localidades del Valle Central también reflejaron el descenso térmico. Cerro Cedral registró 10 °C, mientras que sectores como Cerro Jucó en Paraíso y Patio de Agua Coronado reportaron mínimas entre 12,5 °C y 12,8 °C, respectivamente.

En la zona norte, los valores más bajos oscilaron entre 8 °C y 16 °C. Volcán Poás marcó 8 °C, mientras que Villa Blanca de San Ramón alcanzó 16,1 °C. En contraste, las zonas más bajas de esta región mantuvieron temperaturas cercanas a los 20 °C.

Las regiones costeras presentaron registros más moderados. En el Pacífico Norte, estaciones como La Cruz y Puntarenas reportaron mínimas entre 21 °C y 24,4 °C, mientras que en el Caribe Sur, Aeropuerto Limón alcanzó 22,5 °C, uno de los valores más altos del reporte.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN informó que este sábado 31 de enero ingresará al país el empuje frío N.° 13, el cual generará condiciones ventosas y lluviosas en distintas regiones. El fenómeno afectará principalmente el Valle Central, Guanacaste y zonas montañosas, desde las primeras horas del día.

De acuerdo con la institución, las ráfagas de viento aumentarán de forma significativa durante la madrugada, con velocidades estimadas entre 50 km/h y 70 km/h en el Valle Central y las llanuras de Guanacaste. En sectores montañosos del norte de Guanacaste y en zonas altas del territorio nacional, los vientos podrían alcanzar hasta 90 km/h, según los pronósticos del IMN.