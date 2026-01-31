Sucesos

Madrugada fría en Costa Rica: IMN registra temperaturas de hasta 2,7 °C

Las primeras horas del día dejaron registros térmicos bajos en varias zonas del país. El IMN detectó un enfriamiento marcado que afectó especialmente regiones montañosas y el Valle Central

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN informó mínimas de hasta 2,7 °C en el país durante la madrugada del 31 de enero, con mayor impacto en zonas altas y condiciones frías generalizadas. (Albert Marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.