Empuje frío traerá vientos de hasta 90 km/h y lluvias este sábado en Costa Rica

El empuje frío N.° 13 generará lluvias y ráfagas de hasta 90 km/h este sábado en el Caribe, zona norte y partes altas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 31 de enero, el ingreso del empuje frío N.° 13 provocará condiciones ventosas y lluviosas en varias regiones del país.

Desde la madrugada, el sistema generará un aumento importante en la intensidad del viento, con ráfagas que oscilarán entre 50 km/h y 70 km/h en el Valle Central y las llanuras de Guanacaste. En sectores montañosos del norte de Guanacaste y zonas altas del país, se prevén ráfagas de hasta 90 km/h, según lo estimado por el IMN.

Además, el empuje frío ocasionará lluvias durante todo el día en el Caribe y la zona norte, con acumulados más significativos en la provincia de Limón. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia el Valle Central. Las temperaturas bajarán en la madrugada y al anochecer, con mínimas inferiores a los 17 °C en la Gran Área Metropolitana y menores a los 9 °C en áreas de montaña.

En el Valle Central, el cielo se presentará parcialmente nublado, con viento constante. San José registrará una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 23,4 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos mayormente despejados, pero con vientos fuertes durante el día. En Nicoya, la mínima será de 19,3 °C y la máxima de 34,6 °C.

En el Pacífico Central, se anticipa poca nubosidad por la mañana y condiciones ventosas en las montañas. Quepos mostrará temperaturas entre los 20,2 °C y 32 °C.

El Pacífico Sur experimentará estabilidad atmosférica, con viento en áreas altas. Golfito tendrá una mínima de 19,9 °C y una máxima de 28,3 °C.

En el Caribe norte, se espera un día con nubosidad densa, viento y lluvias intermitentes. Guápiles tendrá temperaturas entre los 19,6 °C y 25,4 °C.

El Caribe sur presentará condiciones similares. Limón reportará 20,2 °C de mínima y 27,2 °C de máxima.

En la zona norte, habrá cielo cubierto con lluvias ocasionales. Ciudad Quesada registrará 18,2 °C como mínima y 24,9 °C como máxima, mientras que Upala alcanzará 29,3 °C, con mínima de 20,5 °C.

El IMN explicó que para el domingo se espera el ingreso del frente frío asociado al empuje, lo cual acentuará el descenso térmico y mantendrá las ráfagas fuertes durante el resto del fin de semana.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:41 p. m. La luna saldrá a las 4:43 p. m. y se pondrá a las 4:49 a. m. La fase lunar continuará en dirección a luna llena.