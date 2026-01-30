Sucesos

Empuje frío traerá vientos de hasta 90 km/h y lluvias este sábado en Costa Rica

Prepárese para un sábado con cambios en el tiempo: el IMN anticipa lluvias persistentes y un notable descenso en las temperaturas por una masa de aire frío

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Frío y neblina en Cartago
El empuje frío N.° 13 generará lluvias y ráfagas de hasta 90 km/h este sábado en el Caribe, zona norte y partes altas del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.