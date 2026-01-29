Así estará el clima en Costa Rica este viernes: conozca cómo estará el tiempo donde usted vive

El viernes se caracterizará por calor, cielos despejados y vientos fuertes en varias regiones del país, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este viernes 30 de enero predominarán condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, impulsadas por una atmósfera con poca humedad y altos valores de presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe. Esta situación mantendrá los cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvias.

Además, los vientos alisios acelerados continuarán siendo un factor determinante, sobre todo en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas del país.

En el Valle Central, el día iniciará con cielos despejados y vientos moderados. Por la tarde, se prevé nubosidad parcial, sin lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 15,7 °C y la máxima alcanzará los 24,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos soleados y vientos fuertes durante toda la jornada. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 33,3 °C, lo que generará un ambiente bastante caluroso.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá con pocas nubes desde la madrugada hasta la noche. No se esperan lluvias. Parrita tendrá una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 31 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones similares, con nubosidad parcial en algunos momentos del día. En Golfito, las temperaturas irán desde los 20,5 °C hasta los 33,1 °C, siendo una de las regiones más cálidas.

En la región del Caribe Norte, se anticipa nubosidad dispersa durante toda la jornada. En Guápiles, el termómetro marcará una mínima de 20,2 °C y una máxima de 31,3 °C.

El Caribe Sur también presentará cielos parcialmente nublados. En Limón, se registrarán temperaturas entre los 20,4 °C y los 29,8 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado sin precipitaciones. En Ciudad Quesada, se pronostican 18, °C como mínima y 26,9 °C como máxima.

Este viernes, el calor y los cielos despejados dominarán gran parte del país, mientras que los vientos alisios seguirán intensos, principalmente en regiones elevadas y abiertas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:41 p. m. La luna saldrá a las 3:39 p. m. y se pondrá a las 03:49 a. m., en su tránsito hacia luna llena.