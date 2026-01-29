Sucesos

Así estará el clima en Costa Rica este viernes: conozca cómo estará el tiempo donde usted vive

Cielos despejados, calor y fuertes vientos marcarán el tiempo en Costa Rica este viernes 30 de enero, según el pronóstico del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Día soleado en San Juan de Chicuá
El viernes se caracterizará por calor, cielos despejados y vientos fuertes en varias regiones del país, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

