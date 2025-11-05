Hermana y sobrina del hombre fallecido en incendio en Guadalupe son las sospechosas de cometer el crimen, afirma OIJ

Tres personas habrían sido las responsables de provocar el incendio que acabó con la vida de un adulto mayor en Guadalupe

Un hombre de apellido Prado, de 76 años, fue la víctima mortal de un incendio, en apariencia, provocado por tres personas en Guadalupe de Goicoechea, para robarle sus pertenencias.

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a los principales sospechosos de cometer el homicidio del adulto mayor. Entre ellos figura la hermana de la víctima, una mujer de apellido Prado, de 62 años, y su hija, de apellido Alvarado, de 27 años.

Además, fue aprehendido un hombre de nacionalidad colombiana identificado con el apellido Munera, de 26 años, quien es la pareja sentimental de Alvarado.

De acuerdo con la Policía Judicial, el móvil del crimen habría sido el robo, ya que los tres sospechosos habrían sustraído bienes y dinero al ahora fallecido antes de causarle la muerte.

Pablo Calvo, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José, indicó que la sobrina del fallecido y su pareja sentimental, salieron de la vivienda minutos antes de que esta se prendiera en llamas.

El incendio consumió cuatro casas en Guadalupe. (Alonso /Cortesía)

La pareja, explicó Calvo, compró un vehículo en una venta de autos en el sector de Escazú dos días después del provocar el incendio. Además, vendieron pertenencias de la víctima en distintos locales comerciales para obtener dinero.

Las dos mujeres fueron aprehendidas en una vivienda en Zapote y el hombre en vía pública en el barrio La California, en San José, mientras conducía el vehículo que pertenecía al ahora fallecido.

Durante el operativo que llevó a la detención de los sospechosos, agentes decomisaron dos vehículos, documentos, dinero en efectivo en dólares y colones, un arma no letal, teléfonos celulares y joyas y relojes que, en apariencia, pertenecían a la víctima.

Según explicó Calvo, el adulto mayor tenía grandes cantidades de dinero y joyas, ya que durante varios años de su vida se dedicó a ofrecer préstamos.

Bomberos confirmó el fallecimiento del adulto mayor poco antes de las 10 a. m. (Alonso Tenorio/Cortesía)

La emergencia que llevó a su muerte se reportó a las 4:27 a. m. en una propiedad localizada 100 metros al sur, 150 al este y 100 al sur de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de Guadalupe. El fuego afectó una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Durante la atención del siniestro, personal de la Cruz Roja asistió a dos personas que presentaban crisis nerviosas y Bomberos confirmó, poco antes de las 10 a. m., el fallecimiento de un adulto mayor.

Por ahora se desconoce si el señor fue asesinado antes del incendio o murió producto de las llamas.

Los detenidos serán llevados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.