Hombre fallecido en incendio en Guadalupe habría sido asesinado; OIJ reveló el motivo del crimen

Tras un incendio en barrio Cristal, en Santa Eduviges, Goicoechea, los bomberos encontraron el cadáver de un hombre el pasado 29 de octubre del 2025.

La madrugada del 29 de octubre, cuatro viviendas fueron consumidas por las llamas en Santa Eduviges, en Guadalupe de Goicoechea. Durante la atención del siniestro, personal de la Cruz Roja asistió a dos personas que presentaban crisis nerviosas y Bomberos confirmó, poco antes de las 10 a. m., el fallecimiento de un adulto mayor.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Prado, de 76 años, quien fue hallado dentro de una de las estructuras cuando las autoridades lograron controlar las llamas.

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a tres personas sospechosas de provocar el incendio. A los aprehendidos se les señala por el delito de homicidio, pero se desconoce si asesinaron a Prado antes de iniciar el fuego o el señor murió producto de las llamas.

Se trata de una mujer de apellido Prado, de 62 años, una de apellido Alvarado, de 27 años y un hombre de nacionalidad colombiana identificado como Munera, de 26 años.

Tres personas habrían sido las responsables de provocar el incendio que acabó con la vida de un adulto mayor en Guadalupe (OIJ/Cortesía)

Las dos mujeres fueron aprehendidas en una vivienda en Zapote y el hombre en vía pública en el barrio La California, en San José.

De acuerdo con la Policía Judicial, el móvil del crimen habría sido el robo, ya que las tres personas sospechosas habrían sustraído bienes y dinero al ahora fallecido antes de causarle la muerte.

Durante el operativo, agentes decomisaron dos vehículos, documentos, dinero en efectivo en dólares y colones, un arma no letal, teléfonos celulares y joyas y relojes que, en apariencia, pertenecían a la víctima.

La emergencia se reportó a las 4:27 a. m. en una propiedad localizada 100 metros al sur, 150 al este y 100 al sur de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de Guadalupe. El fuego afectó una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Los ahora detenidos serán llevados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.