Hermana de Celso Gamboa ruega a Tribunal resolver extradición antes de que él vuelva a La Reforma este martes

Natalia Gamboa (derecha) asistió al juicio este martes junto a la hija y madre de Celso Gamboa.

Natalia Gamboa, la hermana del extraditable Celso Gamboa, rogó al Tribunal Penal de San José resolver la solicitud de extradición antes de que el exmagistrado vuelva a La Reforma este martes.

El extraditable enfrenta un juicio por presunto uso de documento falso en los Tribunales de San José, mientras aguarda el resultado de su posible extradición a Estados Unidos, a cargo del juez William Serrano Baby.

Según la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, participaron en tráfico internacional de drogas, razón por la cual fueron arrestados el 23 de junio, y desde entonces están bajo detención provisional en La Reforma.

Natalia Gamboa se refiere a posible extradición de su hermano

“El Tribunal no ha resuelto, por lo menos no ha comunicado formalmente”, dijo Natalia Gamboa cerca de las 10:30 a. m. de este martes durante un receso del juicio contra su hermano y el exdirector de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín.

“Nuestra expectativa, y por una cuestión de humanidad, consideramos que el Tribunal debe notificar antes de que don Celso se retire, el ingreso a Reforma es todo un día de trabajo de abogado (...). Le rogaremos al juez Serrano Baby que por lo menos tenga la consideración de notificárnosla en este momento, para que él (Celso) la pueda tener y que pueda conocer sus razones”, declaró.

Agregó que no ha conversado con su hermano sobre la posibilidad de apelar, y además cuestionó la celeridad del Tribunal en otras gestiones de la extradición, cuando el trámite de las solicitudes de la defensa ha sido lento.