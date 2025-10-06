Hallan cuerpo mutilado y parcialmente quemado en cafetal de Aserrí

Personal de Cruz Roja, Fuerza Pública y el OIJ se ocuparon este domingo de atender la escena donde apareció el cuerpo en una finca cafetalera de Aserrí. Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes sobre el hallazgo de un cuerpo en San Gabriel, en Aserrí, dentro de un cafetal, en un sitio conocido como Alto de La Zoncha.

El reporte fue ingresado a la 1:27 p.m. del domingo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades.

Según el OIJ, el cuerpo no ha sido identificado y correspondería a un masculino. Presentaba signos de tortura, heridas con arma blanca y estaba parcialmente quemado, lo que dificulta su reconocimiento.

Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente, mientras se mantiene la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

Otro hallazgo en el río Torres

Una hora después del suceso en Aserrí, las autoridades atendieron otro hallazgo en la margen del río Torres a su paso por Mata Redonda en San José.

En el sitio, agentes judiciales levantaron el cadáver de un hombre con múltiples golpes en la cabeza y excoriaciones. la víctima tampoco ha sido identificada.

Este es el segundo hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del río Torres en pocos días. El pasado 2 de octubre, el OIJ localizó sin vida a Fernando Álvarez Mejías, empleado de un restaurante en barrio Amón, reportado como desaparecido desde el 30 de setiembre.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la avenida 13 de San José, próximo al Museo de los Niños.

El OIJ mantiene abierta la investigación y llama a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita esclarecer estos casos.