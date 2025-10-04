Sucesos

OIJ halla sin vida, en cercanías del río Torres, a empleado de restaurante que desapareció el martes en barrio Amón

Fue visto por última vez el martes cuando salió de su trabajo

Por Natalia Vargas
Fernando Álvarez Mejías, empleado de un restaurante de barrio Amón que había sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en San José.
La desaparición de Fernando Álvarez Mejías había sido reportada en redes sociales. (Todos por Costa Rica/Facebook)







río TorresMuertodesaparecido
