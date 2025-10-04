OIJ halla sin vida, en cercanías del río Torres, a empleado de restaurante que desapareció el martes en barrio Amón

La desaparición de Fernando Álvarez Mejías había sido reportada en redes sociales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló sin vida a Fernando Álvarez Mejías, empleado de un restaurante de barrio Amón que había sido reportado como desaparecido desde el martes 30 de setiembre. La Policía Judicial encontró el cuerpo en las cercanías del río Torres y de la avenida 13 de San José, en las inmediaciones del Museo de los Niños.

Álvarez, de 38 años, fue visto por última vez saliendo de su trabajo a las 11 p. m. del martes.

La Policía Judicial dio con el cuerpo el 2 de octubre, e informó de que el caso se encuentra bajo investigación para determinar la causa de muerte del hombre.

Álvarez no presentaba heridas significativas y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.