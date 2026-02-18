Guarda de seguridad repele balacera en gasolinera de Tibás donde murió un hombre y otro fue herido

La motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos quedó en el sitio del ataque armado, luego de que un guarda de seguridad privada repeliera la agresión en una estación de servicio de Tibás, hecho que dejó un fallecido y un herido por arma de fuego.

La rápida intervención de un guarda de seguridad privada durante un ataque armado en una estación de servicio del sector de Tibás dejó como saldo un joven fallecido y otro hombre herido por arma de fuego, la madrugada de este miércoles.

Las autoridades creen que se trataría o de un intento de asalto o un acto de sicariato dentro de la estación de servicio de la zona, donde se reportó la participación de una motocicleta roja.

Según el informe preliminar de las autoridades, el incidente fue reportado a las 12:38 a. m., cuando un joven de apellido Araya, de 20 años, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la estación de servicio, ocupando el asiento del acompañante.

En ese momento, dos sujetos que aparentemente se desplazaban en una motocicleta se aproximaron a la estación y abrieron fuego contra Araya.

Ante el ataque, un oficial de seguridad privada de apellidos Campos Campos, repelió la agresión dentro de la estación con su arma de fuego, logrando impactar a uno de los presuntos atacantes, identificado con el apellido Bustos, de 26 años.

Este último sufrió heridas en el pecho, abdomen, un glúteo y una mano.

El sospechoso herido fue trasladado bajo custodia policial al Hospital México, donde permanece recibiendo atención médica.

Mientras tanto, Araya fue llevado de urgencia en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios, conducido por una joven.

No obstante, minutos después de su ingreso al centro médico, fue declarado fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

En el sitio del ataque se localizaron una motocicleta y un arma de fuego como parte de los indicios recolectados.

El segundo ocupante de la motocicleta logró darse a la fuga y es buscado por las autoridades judiciales. El caso continúa bajo investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades penales.