Guarda de seguridad repele balacera en gasolinera de Tibás donde murió un hombre y otro fue herido

Oficial de seguridad privada respondió tras balacera perpetrada por dos sujetos en motocicleta contra joven en vehículo

Por Juan Fernando Lara Salas
La motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos quedó en el sitio del ataque armado, luego de que un guarda de seguridad privada repeliera la agresión en una estación de servicio de Tibás, hecho que dejó un fallecido y un herido por arma de fuego.
La motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos quedó en el sitio del ataque armado, luego de que un guarda de seguridad privada repeliera la agresión en una estación de servicio de Tibás, hecho que dejó un fallecido y un herido por arma de fuego. (Fuentes policiales/Cortesía)







