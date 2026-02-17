Tragedia en Palmares: joven muere tras pelea y acusa a su atacante antes de fallecer

El hombre falleció en el Hospital Jorge Luis Valverde Vega, en San Ramón.

Un joven de 25 años fue asesinado tras ser apuñalado en el abdomen durante una riña, la mañana de este martes, cerca del redondel de Palmares, en Alajuela.

El fallecido, Cristopher Guerrero Barboza, identificó al agresor, quien luego fue detenido por oficiales de Fuerza Pública, según detalló una fuente policial.

La identidad del sospechoso aún no ha trascendido.

Guerrero fue trasladado por un vehículo particular a la Cruz Roja de la localidad, y de allí al Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, donde se confirmó su fallecimiento.

La víctima era soltero, sin hijos y vecino de La Granja, en Palmares.