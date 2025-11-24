Sucesos

Grupo Q confirma daños materiales en bodega afectada por incendio en Desamparados

Grupo Q confirmó daños materiales en una de sus bodegas arrendadas quemadas por el incendio en el Parque Industrial Las Brisas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Grupo Q confirmó daños materiales en una de sus bodegas arrendadas afectadas por el incendio en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados. La empresa coordina con autoridades mientras avanza la investigación de la emergencia. Fotografía:
Grupo Q confirmó daños materiales en una de sus bodegas arrendadas afectadas por el incendio en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados. La empresa coordina con autoridades mientras avanza la investigación de la emergencia. Fotografía: (Alonso /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.