Grupo Q confirma daños materiales en bodega afectada por incendio en Desamparados

Grupo Q confirmó daños materiales en una de sus bodegas arrendadas afectadas por el incendio en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados. La empresa coordina con autoridades mientras avanza la investigación de la emergencia. Fotografía:

La agencia de vehículos Grupo Q confirmó este lunes que una de sus bodegas arrendadas en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados, sufrió daños materiales a raíz del incendio de gran magnitud que se registró el domingo y que consumió varias estructuras del complejo.

La emergencia, considerada por Bomberos de Costa Rica como el incendio más grande del año, afectó bodegas utilizadas para el almacenamiento de repuestos, materiales y vehículos, lo que incrementó la carga combustible y favoreció la rápida expansión del fuego, según reportes iniciales de Bomberos.

En un comunicado oficial este lunes, la empresa señaló que continúa recopilando información sobre el impacto directo en sus instalaciones y mantiene coordinación con la administración del parque y las autoridades competentes:

“Este domingo se registró un incendio en el Parque Industrial Las Brisas, en Desamparados, donde se ubican instalaciones utilizadas por distintas empresas, incluida una de las bodegas arrendadas por la compañía”, refirió la empresa.

“Por respeto a los procesos técnicos y a las investigaciones oficiales, no se ampliarán detalles en este momento”, concluyó.

En Costa Rica, Grupo Q distribuye varias marcas de autos en Costa Rica, incluyendo Hyundai, Chevrolet, Isuzu, Cadillacy las marcas de GWM (Great Wall Motors): Haval, WEY, ORA, POER y TANK. También representan otras marcas en la región y distribuye productos como llantas y lubricantes.

Grupo Q confirmó que, hasta ahora, los daños son únicamente materiales y no se han reportado personas afectadas. La compañía también agradeció el apoyo de los cuerpos de emergencia:

“Grupo Q agradece al Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como a todas las autoridades costarricenses por su acompañamiento y pronto actuar en esta situación.”

Las causas del incendio permanecen bajo investigación, mientras los equipos de emergencia continúan labores de enfriamiento y vigilancia en la zona afectada.