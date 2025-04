Gerald Campos sobre rechazo a prórroga de su permiso: ‘Lamentaría que se trate de una especie de mordaza’

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, aseguró que la decisión de la Corte Plena de no prorrogarle su permiso para continuar como jerarca es un trato desigual en su contra.

“Lamentaría que se trate de una especie de mordaza para que los funcionarios que quieran trabajar en el Poder Ejecutivo no tengan libertad de expresión para decir las cosas. En mi caso, he sido muy directo, he hablado con prueba, he tenido trazabilidad, no he criticado por criticar. Parte del ejercicio de una buena democracia es decir las cosas cuando pensamos que no está bien”, dijo Campos en un comunicado de prensa enviado este lunes después del rechazo de los magistrados.

En mayo del 2022, Campos dejó el puesto como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ser ministro con el aval de la Corte, el cual debe renovarse una vez al año para no perder su plaza en el Poder Judicial. Este lunes, la votación culminó con 12 votos a favor de la prórroga y 10 en contra, a cinco votos de los necesarios para renovarla un año más.

En el 2023 también le había sido rechazado el permiso, pero el ministro presentó un recurso de reconsideración y los magistrados revirtieron su decisión, procedimiento que se podría repetir en esta ocasión. Campos indicó que en los próximos días analizará qué medidas tomará, pero criticó a los altos jueces por tardar en resolver la gestión que él había presentado hace dos meses, pues le dejaron poco tiempo para presentar un eventual recurso de reconsideración.

Si la votación de la Corte queda en firme, Campos deberá dejar el Ministerio de Justicia el 7 de mayo.

“Lo que trato de comprender es cuál es la razón que quiebra lo que ya ha sido constante en dos años dentro del Poder Judicial, de otorgar permisos a varios funcionarios para estar en el Poder Ejecutivo, si siempre se dio y se ha visto bien que funcionarios del Poder Judicial laboren en el Ejecutivo”, declaró.

“No entiendo cuál es la diferencia y si la diferencia es por ser parte de este Gobierno liderado por el señor Rodrigo Chaves”, cuestionó Campos, quien fue de los jerarcas presentes en la marcha promovida por Chaves, férreo crítico del Poder Judicial, para pedir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.

Asimismo, manifestó su deseo de conocer los argumentos de cada magistrado que votó negativamente.

“Quiero conocer las razones objetivas para que sea diferente conmigo y espero que sean objetivas porque no concibo un Poder Judicial que se deje guiar por razones subjetivas”, apuntó.

Si bien el ministro dijo “creer” que esta es la primera vez que a un funcionario judicial le niegan el permiso de ejercer en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial aclaró este lunes que en julio del 2023 la Corte había rechazado la solicitud del fiscal Edgar Ramírez, quien pretendía ser presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Ramírez había presentado un recurso de reconsideración, pero también le fue denegado.

En aquella ocasión, al igual que este lunes, algunos magistrados argumentaron su oposición a este tipo de permisos porque propician las “puertas giratorias” en la política, es decir, funcionarios que circulan entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial o el sector privado.

“Rechazo también el permiso en cuanto a las puertas giratorias, yo estimo que hay una inconveniencia en cuanto personeros, y sobre todo en este caso tratándose de personas que están en alta gerencia, que vayan al ejecutivo, porque después se regresa al Poder Judicial”, aseguró la integrante de la Sala Tercera, Patricia Solano, que incluso consideró que el asunto debería ser legislado.

En contra de extender el permiso votaron: Iris Rojas Morales, Jorge Leiva Poveda, Carlos Zamora Campos, Porfirio Sánchez, Patricia Solano, Patricia Vargas, Sandra Zúñiga, Paul Rueda, Ingrid Hess, y Anamari Garro.

Los doce votos para conceder la prórroga fueron: María Rosa Castro, Orlando Aguirre, Julia Varela, Eddy Rodríguez, Jorge Olasso, Gerardo Alfaro, Geovani Mena (suplente), Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Fernando Cruz y Jorge Araya.