Furgón cae a guindo de casi 75 metros en Paraíso de Cartago: conductor queda en condición crítica

Accidente ocurrió en tramo que experimenta tránsito pesado por cierres recurrentes en ruta 32 que obligan a transportistas a pasar por allí

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Cruzrojistas trabajaron en el rescate del conductor de un furgón que se volcó y cayó a un guindo de hasta 75 metros de profundidad en Birrisito de Paraíso, sobre la Ruta 10. El hombre fue extraído con equipo especializado y trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.
Cruzrojistas trabajaron en el rescate del conductor de un furgón que se volcó y cayó a un guindo de hasta 75 metros de profundidad en Birrisito de Paraíso, sobre la Ruta 10. El hombre fue extraído con equipo especializado y trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta. (Keyna Calder/Cortesía)







