Furgón cae a guindo de casi 75 metros en Paraíso de Cartago: conductor queda en condición crítica

Cruzrojistas trabajaron en el rescate del conductor de un furgón que se volcó y cayó a un guindo de hasta 75 metros de profundidad en Birrisito de Paraíso, sobre la Ruta 10. El hombre fue extraído con equipo especializado y trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

El conductor de un vehículo pesado fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta la noche de este jueves, luego de que el furgón que manejaba se volcó y cayó a un guindo de unos 75 metros de profundidad, en el sector de Birrisito de Paraíso de Cartago, sobre la Ruta 10.

La emergencia ingresó al sistema 9-1-1 a las 10:17 p. m., lo que provocó el despacho de múltiples recursos de la Cruz Roja Costarricense.

Al llegar al sitio, los equipos localizaron al conductor prensado dentro del vehículo, por lo que fue necesario emplear equipo especializado de rescate para lograr su extracción.

David Quirós, del Comité de Cartago de la Cruz Roja, indicó que para la atención del incidente se movilizaron y dos unidades básicas, una unidad de rescate y una unidad de soporte avanzado de vida, esta última proveniente de San José.

El paciente, quien viajaba solo, fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al centro médico, con lesiones graves producto del fuerte impacto.

El accidente ocurrió en una vía que ha registrado mayor circulación vehicular, especialmente de transporte pesado, debido a los cierres recurrentes en la Ruta 32, que obligan a muchos conductores a utilizar rutas alternas.

Cuando la Ruta 32 permanece cerrada, los vehículos se desvían por el lado de Turrialba, pasando por Juan Viñas, Cervantes y Birrisito, para luego continuar hacia Paraíso y Cartago.

Este trayecto presenta numerosas curvas pronunciadas y guindos, lo que incrementa el riesgo de accidentes, en particular para vehículos de gran tamaño.

A estas condiciones se suma que el tramo entre Turrialba y Birrisito suele presentar neblina densa, situación que se ha visto agravada por las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia desde la noche anterior.

De acuerdo con reportes frecuentes, en esta ruta se registran presas diarias, así como colisiones constantes y vuelcos de vehículos pesados, especialmente en horas nocturnas y bajo condiciones de lluvia o poca visibilidad.

Las causas exactas del vuelco del furgón no han sido confirmadas y continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.