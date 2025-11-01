Fuerza Pública detiene a sujeto con amplio expediente policial en San Carlos

Un hombre de apellido Arce, conocido con el alias de “Zorra”, fue detenido la madrugada de este sábado

Agentes de la Fuerza Pública detuvieron la madrugada de este sábado a un sujeto de apellido Arce, conocido como Zorra, mientras intentaba presuntamente robar una pizzería del centro de Florencia en San Carlos.

El arresto se realizó cerca de las 3:00 a. m. como parte de un operativo especial que realizaron las autoridades ante el aumento de robos en viviendas y comercios de las comunidades de Florencia y Santa Clara.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto posee un amplio expediente policial y era considerado uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública en la zona. Además, existen varias denuncias que lo vinculan con delitos contra la propiedad ocurridos en las últimas semanas.

El detenido fue remitido a las autoridades judiciales correspondientes para el debido proceso.