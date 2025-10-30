Caso Huaca: OIJ detuvo a vecina de San Carlos que enterraba droga

Una mujer de apellidos Vargas González de 39 años, vecina de Pital en San Carlos, fue detenida como parte del caso Huaca, según el OIJ la sospechosa escondía droga bajo tierra.

Una vecina del distrito de Pital en San Carlos, Alajuela, fue detenida este miércoles 29 de octubre como sospechosa de vender drogas en la comunidad de Veracruz.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en conjunto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Policía Municipal de San Carlos allanaron la vivienda de la imputada la tarde del miércoles, como parte de las diligencias de investigación relacionadas con el caso Huaca, por infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Lo particular de esta pesquisa es que los agentes judiciales recibieron información, según la cual, la sospechosa enterraba la droga para evitar que la Policía e incluso miembros de otras bandas descubrieran las dosis, de ahí que las autoridades denominaron al caso como Huaca, en referencia a la práctica o costumbre de esconder objetos bajo tierra.

Durante la revisión de la propiedad, los oficiales encontraron varios huecos, lo que refuerza la tesis de que la droga tipo marihuana, crack y cocaína era enterrada.

La acción operativa inició a las 3 p. m., en una vivienda de madera. Tras el operativo las autoridades detuvieron a una costarricense de apellidos Vargas González, de 39 años, quien figura como una de las personas investigadas en la causa, aunque no se descartan más detenciones en las próximas horas.

Vecina detenida en Pital, San Carlos.

En el sitio, los agentes judiciales decomisaron diversos indicios de interés para la investigación, con el fin de determinar su relación con la presunta venta de drogas en la zona.

La detenida fue trasladada a las celdas judiciales del OIJ de San Carlos y está a la orden de la Fiscalía que se encargará de indagarla y luego se desarrollará la audiencia de medidas cautelares.

El OIJ recuerda a la población la importancia de denunciar las ventas de drogas en sus comunidades, para ello puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 o enviar un mensaje al WhatsApp 8800-0645.