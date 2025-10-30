Sucesos

Caso Huaca: OIJ detuvo a vecina de San Carlos que enterraba droga

Autoridades buscan a otra persona relacionada con el caso

Por Christian Montero
Una mujer de apellidos Vargas González de 39 años, vecina de Pital en San Carlos, fue detenida como parte del caso Huaca, según el OIJ la sospechosa escondía droga bajo tierra.
Una mujer de apellidos Vargas González de 39 años, vecina de Pital en San Carlos, fue detenida como parte del caso Huaca, según el OIJ la sospechosa escondía droga bajo tierra. (Foto: Cortes/Foto: cortesía OIJ)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

