Fuertes vientos dejan un muerto y dos heridos en últimos días: Cruz Roja lanza alerta por caída de árboles y techos

Neblina y mucho frío caracterizan las mañanas de estos primeros días de febrero en Cartago y distintos puntos del país. El fenómeno es causado por los empujes fríos y las consecuentes bajas temperaturas. Foto:

Los vientos fuertes que afectan al país desde hace varios días han dejado consecuencias graves. La Cruz Roja Costarricense reportó un fallecido y al menos dos personas heridas de gravedad tras incidentes relacionados con la caída de árboles y el desprendimiento de estructuras.

Uno de los casos más recientes ocurrió la mañana de este martes 10 de febrero en el cantón de Grecia, Alajuela. Allí, un hombre de aproximadamente 30 años fue trasladado de urgencia al hospital local luego de que parte del techo de una vivienda se desprendiera por las ráfagas.

Según detalló el cuerpo de socorro, la víctima presentaba lesiones de consideración en la espalda.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la población para extremar medidas de prevención mientras persistan las condiciones ventosas. Entre las recomendaciones destacan: evitar transitar cerca de árboles, postes o estructuras inestables, así como asegurar objetos sueltos en las viviendas.

Sobre la caída de árboles, la Benemérita informó de que la semana anterior un motociclista fue trasladado a centro médico en condición crítica tras la caída de un árbol en Orotina, Alajuela.

Horas después, un hombre que se encontraba realizando labores agrícolas dentro de una finca fue golpeado por un árbol que le cayó encima. A la llegada de los cuerpos de emergencia, la víctima fue declarada fallecida.

IMN prevé ráfagas de hasta 100 km/h para este martes

Además de las bajas temperaturas que persisten en el territorio, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que las ráfagas de viento pasarán de fuertes a muy fuertes durante esta jornada, con especial incidencia en las siguientes zonas:

Valle Central, Pacífico norte y cordilleras: Vientos entre 35 y 65 km/h.

Vientos entre 35 y 65 km/h. Norte de Guanacaste: Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 100 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 100 km/h. Vertiente del Caribe: Se prevén lluvias de débil a moderada intensidad.

Debido a la saturación de suelos y la fuerza del viento, el IMN recomienda precaución ante la posible saturación de alcantarillados en el Caribe y alerta sobre riesgos en el tendido eléctrico, rótulos y árboles en todo el país.

Asimismo, se pide cautela a la navegación aérea y marítima (especialmente en el Pacífico norte y el golfo de Nicoya). Por otro lado, se prohíbe realizar quemas de cualquier tipo, debido al riesgo de que puedan salirse de control rápidamente.