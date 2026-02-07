Fuertes vientos, lluvias y frío este fin de semana: IMN lanza advertencia por empuje frío

Vientos intensos, lluvias en el Caribe y frío en el centro del país marcarán este fin de semana por efecto del empuje frío N.° 14, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que este sábado 7 de febrero y fin de semana continuarán las condiciones inestables en el país debido a la influencia del empuje frío N.° 14, el cual se desplazó hacia el mar Caribe central.

Este fenómeno provocará vientos fuertes, lluvias en el Caribe y la zona norte, y temperaturas bajas en varias regiones del territorio nacional, especialmente en zonas altas del Valle Central y las cordilleras.

El IMN informó que se han registrado acumulados de entre 10 mm y 30 mm en las últimas 12 horas en el Caribe y la zona norte, con posibilidad de alcanzar hasta 60 mm en sectores del Caribe sur. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 75 km/h y 100 km/h en el Pacífico norte, de hasta 70 km/h en el Cerro de la Muerte, y entre 50 km/h y 75 km/h en el Valle Central.

Las temperaturas mínimas se mantendrán por debajo de los 15 °C en la Gran Área Metropolitana y cercanas a los 10 °C en las zonas montañosas del centro del país.

El IMN lanzó una advertencia para Guanacaste, la península de Nicoya, el Valle Central y zonas montañosas del país, ante el riesgo de daños en techos, tendido eléctrico, rótulos y caída de ramas por las ráfagas.

Condiciones este sábado por región

En el Valle Central, se mantendrá un ambiente parcialmente nublado y ventoso. No se esperan lluvias, pero el aire será fresco. En Cartago, las temperaturas oscilarán entre 11,5 °C y 15,1 °C, y en San José entre 13 °C y 20,5 °C.

El Pacífico Norte presentará cielos despejados con vientos intensos durante todo el día. En Nicoya, se esperan temperaturas entre 20 °C y 34,5 °C, y en Liberia, la máxima llegará a los 33 °C.

En el Pacífico Central, predominarán cielos con pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial por la tarde, sin lluvias significativas. En Parrita, se registrarán temperaturas entre 21 °C y 31,7 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con mañanas despejadas y algunas nubes por la tarde. En Golfito, el rango de temperatura estará entre 21,7 °C y 31 °C.

La zona norte mantendrá cielos nublados y lluvias variables, especialmente en sectores montañosos. En Ciudad Quesada, se esperan temperaturas entre 18 °C y 24 °C, y en Upala, la máxima será de 30,5 °C.

El Caribe norte se mantendrá con cielos cubiertos y lluvias persistentes. En Guápiles, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 26 °C. En el Caribe sur, los valores oscilarán entre 21 °C y 26,9 °C, con mayor probabilidad de acumulados altos de lluvia.

Recomendaciones del IMN