Sucesos

Fuertes vientos, lluvias y frío este fin de semana: IMN lanza advertencia por empuje frío

Varias zonas del país enfrentarán condiciones extremas este fin de semana por el empuje frío N.° 14. Conozca dónde se esperan los mayores impactos

Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
Vientos intensos, lluvias en el Caribe y frío en el centro del país marcarán este fin de semana por efecto del empuje frío N.° 14, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







