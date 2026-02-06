Sucesos

Empuje frío N.° 14 traerá lluvias y vientos de hasta 100 km/h: estas serán las zonas más afectadas

Las lluvias y los vientos intensos marcarán el inicio del fin de semana en varias regiones del país. Vea qué zonas tendrán las condiciones más extremas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
20/02/2024 Cartago. La neblina y el frío reina en la Ciudad de las Brumas. Las bajas temperaturas y fuerte viento las genera el empuje frío que atraviesa el país. Foto: Rafael Pacheco Granados
El empuje frío N.° 14 causará lluvias y ráfagas de viento intensas este sábado; el IMN llama a tomar precauciones en zonas afectadas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.