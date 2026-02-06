Empuje frío N.° 14 traerá lluvias y vientos de hasta 100 km/h: estas serán las zonas más afectadas

El empuje frío N.° 14 causará lluvias y ráfagas de viento intensas este sábado; el IMN llama a tomar precauciones en zonas afectadas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 7 de febrero el país continuará bajo la influencia del empuje frío N.° 14, fenómeno que provocará fuertes vientos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas en diversas regiones.

Según el IMN, este empuje frío reforzará el patrón ventoso, especialmente en Guanacaste, donde se esperan ráfagas de entre 75 y 100 km/h. En el Valle Central, las velocidades oscilarán entre 50 y 75 km/h, con mayor intensidad en sectores montañosos y zonas bajas.

Además, las lluvias serán frecuentes en la zona norte y el Caribe, donde el sistema frío también provocará cielos nublados y un descenso en las temperaturas. Cartago y sectores de San José también sentirán estos efectos, con un ambiente fresco a frío a lo largo del día.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y ventoso durante todo el día. No se esperan lluvias, pero el aire será fresco. En Cartago, la mínima bajará a 11,5 °C, mientras que la máxima no superará los 15,1 °C. San José reportará entre 13 °C y 20,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá un sábado soleado y ventoso, con ráfagas fuertes debido al empuje frío. Las temperaturas serán altas, sobre todo en Nicoya, que alcanzará los 34,5 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. En Liberia, la máxima llegará a 33 °C.

En el Pacífico Central, predominarán cielos con pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial en la tarde, sin precipitaciones importantes. Parrita tendrá temperaturas entre los 21 °C y los 31,7 °C.

El Pacífico Sur también presentará condiciones estables, con mañanas despejadas y algunas nubes en la tarde. En Golfito, la temperatura oscilará entre 21,7 °C y 31 °C.

En la zona norte, el empuje frío causará cielos nublados y lluvias dispersas, además de un descenso térmico. Ciudad Quesada reportará temperaturas entre 18 °C y 24 °C, mientras que en Upala, la máxima será de 30,5 °C.

En el Caribe norte, se anticipan lluvias desde la madrugada, las cuales continuarán en distintos momentos del día. Guápiles tendrá valores entre 20 °C y 26 °C, bajo un cielo mayormente cubierto.

En el Caribe sur, el patrón será similar, con lluvias frecuentes y temperaturas estables. En Limón, se esperan entre 21 °C y 26,5 °C, y en Sixaola, la máxima será de 26,9 °C.

El IMN indicó que este sistema frío se mantendrá activo durante el fin de semana, pero comenzará a debilitarse a partir del lunes.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:43 p. m. La luna, en fase hacia cuarto menguante, saldrá a las 10:40 p. m. y se pondrá a las 9:54 a. m.