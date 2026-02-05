Sucesos

Empuje frío N.° 14 traerá vientos de hasta 100 km/h y descenso térmico este viernes en Costa Rica

Vientos intensos, lluvias en el Caribe y la zona norte y un marcado descenso térmico caracterizarán el viernes en Costa Rica por el empuje frío N.° 14, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN pronostica vientos fuertes, lluvias en el Caribe y la zona norte y un descenso de hasta 6 °C en varias regiones este viernes.
El IMN pronostica vientos fuertes, lluvias en el Caribe y la zona norte y un descenso de hasta 6 °C en varias regiones este viernes. (IMN /IMN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.