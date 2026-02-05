Empuje frío N.° 14 traerá vientos de hasta 100 km/h y descenso térmico este viernes en Costa Rica

El IMN pronostica vientos fuertes, lluvias en el Caribe y la zona norte y un descenso de hasta 6 °C en varias regiones este viernes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 6 de febrero de 2026 el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 14, situación que provocará vientos muy fuertes, aumento de nubosidad y un descenso notable de las temperaturas.

Durante la madrugada, Guanacaste presentará las condiciones más severas por viento. El IMN prevé ráfagas entre 75 y 100 km/h en sectores del Pacífico Norte, especialmente hacia el extremo norte. En el Valle Central, las ráfagas oscilarán entre 50 y 75 km/h, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas aisladas .

En el Valle Central, la jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado y ambiente ventoso. Las lloviznas se mantendrán como evento ocasional. En San José, la temperatura mínima será de 17,8 °C y la máxima alcanzará 22,4 °C .

El Pacífico Norte registrará condiciones ventosas durante todo el día. El cielo variará entre parcialmente nublado y soleado, con lloviznas en sectores montañosos. En Liberia, la temperatura mínima se ubicará en 18 °C y la máxima llegará a 33,9 °C .

Para el Pacífico Central, el pronóstico indica pocas nubes y ráfagas ocasionales en áreas altas. No se anticipan lluvias relevantes. Parrita presentará una mínima de 18,5 °C y una máxima de 33,7 °C .

El Pacífico Sur mantendrá un patrón similar, con cielo de pocas nubes y viento en sectores montañosos. En Golfito, la temperatura mínima será de 23,1 °C y la máxima alcanzará 34,7 °C .

El Caribe Norte y el Caribe Sur concentrarán las condiciones más inestables. El IMN prevé cielo nublado y lluvias a lo largo del día, con viento sobre las montañas. En Guápiles, la mínima será de 15,6 °C y la máxima de 18,7 °C. En Limón, los valores oscilarán entre 20,8 °C y 26,4 °C .

La zona norte también registrará nubosidad persistente y precipitaciones, asociadas al paso del empuje frío. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima descenderá hasta 13,3 °C, mientras que la máxima llegará a 25,4 °C .

Como comentario general, el IMN señala que las temperaturas bajarán entre 4 °C y 6 °C por debajo de lo normal en varias regiones del país. A partir del lunes, este sistema perderá intensidad de forma gradual .

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:43 p. m. La luna saldrá a las 9:53 p. m. y se ocultará a las 9:15 a. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante .