Un fenómeno poco común en el cielo captó la atención en Costa Rica al amanecer

Durante las primeras horas del día, una formación en el cielo despertó curiosidad en Costa Rica por su apariencia y condiciones poco frecuentes

Por Silvia Ureña Corrales
Vecinos de Heredia observaron nubes iridiscentes, un fenómeno óptico poco común causado por la difracción de la luz solar.
Vecinos de Heredia observaron nubes iridiscentes, un fenómeno óptico poco común causado por la difracción de la luz solar. (IMN /IMN)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

