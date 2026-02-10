Un fenómeno poco común en el cielo captó la atención en Costa Rica al amanecer

Vecinos de Heredia observaron nubes iridiscentes, un fenómeno óptico poco común causado por la difracción de la luz solar.

Un fenómeno óptico poco común llamó la atención de vecinos de Heredia en Costa Rica, la mañana de este martes, cuando en el cielo se observaron colores pastel similares a un arcoíris, aunque sin la forma clásica de ese fenómeno.

El evento correspondió a nubes iridiscentes, un tipo de fenómeno atmosférico que ocurre cuando la luz del Sol se descompone al atravesar nubes delgadas con características muy específicas. Estas condiciones se presentaron en horas tempranas, cuando el Sol se mantenía bajo en el horizonte, según explicó el meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Paulo Solano.

La formación depende de factores ópticos precisos, como la presencia de gotas de agua o cristales de hielo de tamaño uniforme, similares a la longitud de onda de la luz visible. Esa uniformidad permite la difracción de la luz solar y genera la separación de colores que se percibe como manchas iridiscentes.

Este tipo de nubes aparece con mayor frecuencia durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde. En esos momentos, el ángulo solar suele ser inferior a 10°, condición clave para que el efecto sea visible desde la superficie.

El fenómeno es considerado poco común, ya que depende de una combinación simultánea de iluminación solar, tipo de nubosidad y estructura interna de las gotas o cristales. Por esa razón, suele generar sorpresa y curiosidad entre quienes logran observarlo.