¿Qué causa los colores del arcoíris y por qué tiene forma de arco?

El arcoíris es un fenómeno óptico que aparece cuando la luz del Sol atraviesa gotas de agua, generando un arco multicolor en el cielo.

Los arcoíris son un fenómeno atmosférico óptico que surge en condiciones climáticas específicas y despierta curiosidad por su forma y colores intensos. Aunque muchos los relacionan con la lluvia, su formación involucra procesos físicos y químicos más complejos.

Según el sitio National Geographic Latinoamérica, este espectáculo en el cielo ocurre cuando la luz solar incide sobre gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Este proceso no genera un objeto físico. Por eso, cada persona observa un arcoíris desde una posición distinta, en función del ángulo con respecto al Sol.

Qué es un arcoíris

El Instituto de Química de la Universidad de San Pablo indicó que un arcoíris es un fenómeno óptico que se produce por la interacción entre la luz y el agua en suspensión. El resultado visible es un conjunto de arcos concéntricos de colores. Esta figura aparece cuando la luz de una fuente lejana, como el Sol, pasa a través de gotas de agua y se refleja en dirección opuesta a la fuente luminosa.

Cómo se forma

La Enciclopedia Britannica explicó que la luz que entra en una gota de agua se refracta, se refleja internamente y luego vuelve a refractarse al salir. Este efecto causa que los rayos se desvíen en ángulos diferentes, lo que separa los colores de la luz blanca y genera el arcoíris visible.

La Universidad de San Pablo añadió que esta desviación ocurre porque la luz cambia de velocidad al atravesar medios con diferente densidad. Es por eso que se distinguen los siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Qué causa los colores del arcoíris

La explicación científica señala que la luz solar, al impactar una gota de agua, refleja distintas longitudes de onda que componen el espectro electromagnético. Cada longitud se refleja con un ángulo particular, lo que causa la separación del espectro y forma los colores.

Qué forma tiene realmente un arcoíris

Aunque se observa como un semicírculo, en realidad el arcoíris tiene forma de círculo completo. Sin embargo, la superficie terrestre limita la visión desde el suelo. Para ver el círculo completo es necesario estar en un avión o en un punto elevado sin obstrucciones, aunque tampoco en todos los casos resulta visible de esa manera.

Qué es un arcoíris doble

En algunas ocasiones aparece un segundo arcoíris, menos intenso que el primero y con los colores invertidos. Esto sucede cuando la luz experimenta dos reflexiones internas dentro de una gota. Según National Geographic, este segundo arco presenta un radio angular mayor, de aproximadamente 50°, en comparación con los 40° a 42° del arco primario.

Los arcoíris de orden superior, que incluyen tres o más reflexiones internas, son extremadamente débiles y, por lo general, no se pueden observar a simple vista.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.