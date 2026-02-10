Frío marcó la madrugada en Costa Rica: estas zonas registraron las temperaturas más bajas del país

Durante la madrugada del 10 de febrero de 2026, las zonas montañosas del país registraron los valores más bajos de temperatura, de acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). En Cerro de la Muerte, el termómetro marcó 6 °C.

El informe del IMN evidenció que las zonas altas del país concentraron los registros más fríos, especialmente en regiones como el Valle Central, la zona norte y el Caribe Sur, donde varias estaciones marcaron valores por debajo de los 10 °C.

En el caso del Valle Central, estaciones como Rancho Redondo, Laguna Fraijanes y Patio de Agua Coronado reportaron temperaturas mínimas entre 11,5 °C y 12,4 °C, mientras que sectores como Cartago, Naranjo y La Unión oscilaron entre 13,7 °C y 14,2 °C.

La zona norte también presentó registros bajos. En Volcán Poás se alcanzaron 8,7 °C, y en sectores como Balsa de San Ramón y Villa Blanca las temperaturas se ubicaron entre 12 °C y 14,2 °C, de acuerdo con los datos oficiales.

En el Caribe Sur, estaciones como Volcán Irazú y Volcán Turrialba registraron mínimas cercanas a los 6,2 °C y 6,7 °C, respectivamente. En contraste, zonas bajas del Caribe y el Pacífico mantuvieron valores superiores a los 18 °C, con registros máximos de hasta 24,9 °C en Herradura.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN indicó que este martes persistirá una alta presión atmosférica sobre Centroamérica y la cuenca del mar Caribe, lo que mantendrá condiciones ventosas en varias regiones del país, principalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Durante la mañana, se esperan ráfagas entre 40 y 65 km/h en el Valle Central, y entre 60 y 90 km/h en el Pacífico Norte. Además, la humedad arrastrada por el viento provocará cielos nublados y lluvias variables en la vertiente del Caribe y la zona norte, principalmente en la madrugada y primeras horas del día.