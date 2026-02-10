Sucesos

Frío marcó la madrugada en Costa Rica: estas zonas registraron las temperaturas más bajas del país

Las madrugadas frescas marcaron el inicio de la semana en varias regiones del país. Estos fueron los puntos donde el termómetro descendió más, según los datos del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Frío y neblina en Cartago
Zonas altas del país registraron temperaturas mínimas inusuales, con valores de hasta 6,0 °C, según datos preliminares del IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







